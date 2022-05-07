"عين الوطن" .. أسوان تطلق تطبيق إلكترونى لحل مشاكل المواطنين بنسبة 100%

كشفت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان تفاصيل إطلاق حل شكاوى المواطنين عبر تطبيق "عين الوطن" بنسبة %100 ضمن مشروع التحول الرقمي بمحافظة أسوان والتى شملت رفع مخلفات نظافة ، رفع الاشغالات .



وقالت " أبو زيد " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، إن إطلاق التطبيق جاء بناء على توجيهات محافظ أسوان لسرعة التجاوب مع مشاكل المواطنين وإيصالها للتنفيذيين وتلقى ردود الأفعال والاستجابات

وعن تدشين التطبيق وخطوات تفعيله نوهت نائب محافظ أسوان عن تنفيذ الخطوات عبر محورين أولهما أضافة خطوط جديدة لتطبيق " واتس اب " على خطوط محافظة أسوان أما المحور الآخر جاء بتكليف مركز شركات الاتصالات بأسوان للتحول الرقمى بإيجاد حل ذكى وسريع اعتمد على ربط شكوى المواطن بالموقع الذى يرسل من خلاله الشكاوى ووضع خطة حل بإيجاد منظومة جغرافية كاملة وربطها بقاعدة بيانات قوية والتى انطلقت فى فبراير من العام الجارى .

وتابعت غادة أبو زيد ، أن هذه المنظومة التكنولوجية تساعد المواطن على إيصال شكوى المواطن بالصورة والموقع الخاص به والتى تسهل طريقة الوصول لموقعه الجغرافى والتى تتيح التفاعل الايجابى للمواطن مع الإدارة المحلية ومتصلة بالغرف المحلية للمحافظة .



