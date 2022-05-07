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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصدر : لن يتم تعديل أسعار وحدات سكن ودار مصر وجنة في الطرح الجديد

سكن ودار مصر وجنة
سكن ودار مصر وجنة

تستعد وزارة الإسكان، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح وحدات سكنية جديدة لمتوسطى الدخل، بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة.

وأكد مصدر مطلع، بـ وزارة الإسكان، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه جارى حصر الوحدات المتبقية من الإعلان السابق بمشروعات سكن مصر ودار مصر وJANNA بعدد من المدن الجديدة.

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وأشار المصدر إلى أن الوحدات السكنية التى ستطرح ستكون جاهزة للتسليم الفورى مثل الاعلان السابق والذى يتم التعامل عليه واستكمال ارسال ملفات الحاجزين به للبنوك لإتمام إجراءات التعاقد. 

مبادرة البنك المركزى 

وأوضح أن الوحدات المتوفرة سيتم طرحها وفقا لمبادرة البنك المركزى الأخيرة بفائدة تتراوح من 3% إلى 8%، حسب سعر الوحدة، وسيتم التقسيط على مدد تصل إلى 30 عام حسب سن المتقدم.

وأكد المصدر في تصريحاته لصدى البلد أن الوحدات ستكون بمعظم المدن الجديدة، وتتراوح المساحات بين 100 و150 متر مربع، بالمشروعات الثلاثة ولن يتم تعديل الأسعار مقارنة بآخر إعلان للوحدات والذى تم خلال مارس الماضى.  

بيت الوطن

بيت الوطن

وتجهز وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح مرحلة جديدة لمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج ـ المرحلة الثامنة ـ فور انتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار توفير الأراضي والوحدات السكنية، والمقابر للمصريين في الخارج، لربطهم بوطنهم، وتحقيق رغباتهم في التملك.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان، فى تصريحات خاصة لصدى البلد،  أن المرحلة الجديدة من بيت الوطن هي الثامنة، حيث تم طرح 7 مراحل في السنوات السابقة تم طرح ما يقرب من 18 ألف قطعة أرض و7 آلاف وحدة في مختلف المشروعات والمدن الجديدة، موضحاُ انه سيتم فتح باب  الحجز قريباً للمصريين بالخارج والسداد سيكون بالدولار.

الوحدات السكنية 

كما سيتم طرح الوحدات السكنية الفاخرة بمدن: أبراج العلمين الشاطئية، الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، الحـي اللاتيني، أبـراج صـواري بالإسكندرية، الرحـاب ومدينتي، جنة، الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أما بالنسبة لمحور الوحدات السكنية المتوسط وفوق المتوسط، بمدن: سكن مصر بالعلمين الجديدة، وسور مجرى العيون، ومحور الوحدات الإدارية بالداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، على أن يتم الطرح طبقا لرؤية وزارة الإسكان ووفقاً للشروط العامة.

الأراضي

سيتم طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – العبور – الشروق – بدر – العبور الجديدة – السادات)، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – أكتوبر الجديدة).

الفيلات

كما يشمل الطرح فيلات بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة.

طرح المقابر

كما انه من المقرر طرح قطع أراضي مقابر للمصريين بالخارج، بمدن القاهرة الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة.

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