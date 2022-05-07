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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حملة فهرس.. مشروع طلابي يحث الشباب على العودة للمكتبات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفاعل طلاب كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ودعوتها للاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية ودعم الابتكار ونشر ثقافته.

وأطلق  طلاب كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية  مشروعا عبارة عن حملة للتوعية بأهمية المكتبات العامة ودورها في تنمية معلومات الشباب والدعوة للمشاركة في الأنشطة المتنوعة التي تقوم بتنظيمها بما يسهم في عودة الاهتمام بالمكتبات والقراءة من جديد ودعم دورها في حماية الشباب واستعادة الوعي.

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 جاءت الدعوة ضمن مشروع تخرج يحمل اسم "فهرس" قدمه عدد من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلان والعلاقات العامة بالكلية وانطلقت فعالياته بتنظيم يوم كامل بكل من  مدرسة أم المؤمنين الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر ، وآخر بنادي مدينة  ٦ أكتوبر ؛ لتوعية الأطفال بأهمية المكتبات العامة وحث الشباب على المشاركة في  الأنشطة المتنوعة التي تتم ممارستها بالمكتبات من قراءة واطلاع وندوات ومسابقات وتمثيل وعزف ورسم وتلوين وتعليم فنون النحت ، وغيرها من الدورات التعليمية المختلفة.


وتفاعل الأطفال مع الأنشطة التي نظمها طلاب مشروع  "فهرس" كما تم توزيع الهدايا علي الأطفال وتنظيم المسابقات وتوزيع الكتيبات والمطبوعات عليهم وايضا تقديم خرائط بأماكن المكتبات العامة حتى يتمكنوا من التردد عليها في يسر وسهولة.

وتقوم فكرة حملة "فهرس" علي التوعية بأهمية المكتبات العامة، حيث قام الطلاب بإعداد تطبيق موبايل لتوضيح أماكن المكتبات العامة بكل من محافظة القاهرة والجيزة ومواعيد العمل ، والأنشطة الثقافية والتعليمية المختلفة بالمكتبة العامة.

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