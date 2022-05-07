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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

المؤتمر الـ27 لإعلام القاهرة يناقش تحديات خطط التنمية المستدامة.. 29 مايو

عميدة اعلام القاهرة
عميدة اعلام القاهرة

 تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين لـ كلية الاعلام جامعة القاهرة يومي ٢٩و٣٠ مايو الجاري والذي يحمل هذا العام عنوان "تحديات الاعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة :نحو رؤية مستقبلية للاصلاح والتطوير".

يأتي ذلك  تحت رعاية ا.د.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئاسة ا.د.هويدا مصطفي عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة.


 وصرحت الدكتورة هويدا مصطفي عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ورئيسة المؤتمر ان مؤتمر هذا العام يحفل بمشاركات متميزة اكاديميا من الباحثين وخبراء الاعلام المصريين والعرب والاجانب ،مضيفة انه يعقد بالتعاون مع الجمعية الدولية للاتصال،وتعد هذه الجمعية من اقدم الجمعيات العلمية المعنية بعلوم الاعلام والاتصال ويصدر عنها العديد من الاصدارات العلمية الرصينةوتتولي مهام المنسق للشراكة الاقليمية لها  د.حنان بدر المدرس بإعلام القاهرة.


 ويواكب انعقاد  المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين لـ كلية الاعلام جامعة القاهرة احتفالات الكلية بيوبيلها الذهبي-- مرور خمسين عاما علي إنشائها.

 

وصرحت الدكتورة وسام نصر وكيل كلية الاعلام جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث وامينة عام المؤتمر ، بأن ادارة المؤتمر تلقت اكثر من خمسين بحثا ودراسة تناقش محاور المؤتمر وهي الاعلام وقضايا الاصلاح في العالم العربي ، الاعلام العربي وحقوق الانسان ،  الاعلام العربي والامن القومي، تحديات الاعلام الصحي والتعليمي في ضوء خطط التنمية المستدامة ، التربية الاعلامية في عصر التحول الرقمي، تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الاعلامي


 وقالت : لقد حظي دور الاعلام التقليدي والرقمي في معالجة خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، بعدد كبير من البحوث المقدمة من ذلك:السينما المستقلة  وخطط التنمية المستدامة  ٢٠٣٠ ، استثمار الاعلام الرقمي في التوعية بخطط التنمية المستدامة لمصر ،  استخدام الحكومة المصرية لمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لاهداف التنمية المستدامة ، استخدام التطبيقات الالكترونية كقنوات اتصال رقمية في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ ، دور الاعلام في توعية الجمهور بالمدن الذكية لتعزيز التنمية المستدامة ، معالجة الاعلام الجديد للبرامج التنموية الموجهة للمناطق الفقيرة بالتطبيق علي مبادرة حياة كريمة ، التسويق الاعلامي الرقمي لجهود الحكومات لدعم خطط التنمية ، الاساليب الاتصالية بالمنصات الرقمية للمسئولية الاجتماعية للشركات ودورها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ،الاستراتيجيات التسويقية الرقمية لجهود الحكومة المصرية ودورها في دعم خطط التنمية المستدامة ، تناول قضايا تمكين المرأة في البرامج الحوارية وعلاقته بدعم خطط التنمبة المستدامة 


وأضافت : كما تتناول بعض البحوث القضايا البيئية والتغيرات المناخية  من ذلك : معالجة الاعلام الرقمي  لمخاطر التغيرات المناخية عبر اليوتيوب ، التغطية الاعلامية للخطة القومية للموارد المائية بالصفحات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ،اتجاهات الجمهور نحو القضايا البيئية عبر الفيس بوك


 وأكدت أن بعض بحوث الاعلام  تناقش جائحة كورونا من ذلك  : دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو القبول المجتمعي لتلقي لقاحات كوفيد ١٩ ، دور المنصات الرقمية لوزارة الصحة  في تعزيز الصلابة النفسية  لدي اطقم الرعاية الطبية في ضوء المتحورات الجديدة لفيروس كورونا فضلا عن عدد من البحوث التي تناولت التربية والثقافة الاعلامية  من ذلك: التربية الاعلامية كالية لتمكين طلاب الجامعة لمواجهة حروب الجيل الخامس ، دور التربية الاعلامية في التوعية من خطر الشائعات لدي الشباب الاردني  ،دور التربية الاعلامية في الاستخدام الامن للاعلام الرقمي ، دور الثقافة الاعلامية في تشكيل وعي الاباء لاستخدام ابنائهم للمنصات الرقمية


 وأشارت إلى اهتمام بعض البحوث بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في الاعلام من ذلك : توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ادارات الاعلان بالمواقع الالكترونية ، الاثر المجتمعي لتوظيف تقنيات الذكاء الاسطناعي بوسائل الاعلام التقليدية والحديثة ، انعكاس تقنيات الذكاء الاصطناعي علي شكل ومحتوي الرسالة الاعلامية المقدمة عبر مواقع الصحف


 وتتناول بعض البحوث تحديات التحول الرقمي في التعليم بالجامعات المصرية  ، وايضا تأثيرات التحول الرقمي علي جودة تصميم المواقع الصحفية الالكترونية


  واضافت الدكتورة ليلي عبد المجيد رئيس اللجنة الاعلامية للمؤتمر ، ان اللجنة تعمل علي توفير تغطية اعلامية متميزة لفعاليات المؤتمر سواء جلسات البحوث او الحلقات النقاشية  من خلال اتاحة كافة التسهيلات  والمادة الاعلامية الخاصة بالمؤتمر للزملاء من الصحفيين والاعلاميين بكافة وسائل الاعلام التقليدية والرقمية المصرية والعربية والاجنبية نظرا لاهمية القضايا والموضوعات التي يناقشها المؤتمر و ارتباطها بالتحديات التي تواجه المجتمعات العرببة ووسائل الاعلام العربية

المؤتمر العلمى الدولى جامعة القاهرة كلية الإعلام كلية الاعلام جامعة القاهرة

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