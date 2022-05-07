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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتشجيع الفلاحين .. الزراعة: تخفيض سعر تأجير معدات الحصاد الآلى للقمح

حصاد القمح
حصاد القمح

يتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، مع قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة حصاد وتوريد القمح في جميع محافظات الجمهورية.

ووجه وزير الزراعة ، اليوم بضرورة تواجد ممثلا عن الوزارة في كل مواقع الاستلام، سواء في المطاحن أو الصوامع أو شون البنك الزراعي ، مع ضرورة وجود غرفة عمليات بكل إدارة زراعية لتلقى الشكاوى والبلاغات والانتقال فورا لحلها.

وأكد القصير، على مديري المديريات بذل أقصى جهدهم نظرا لأهمية موسم حصاد القمح هذا العام، ووضع ذلك في مقدمة أولويات جميع الإدارات المعنية بالوزارة، مع التواجد مع المزارعين في الحقول وتشجيعهم على التوريد، وكذلك تسهيل جميع الإجراءات والتيسير عليهم وحسم جميع المشكلات التي تقابلهم فورا .

ويتلقي وزير الزراعة، تقريرا يوميا بإجمالي ما تم حصاده وتوريده من محصول القمح وطالب بتكثيف التواجد الميداني مع المزارعين ، سواء من خلال اللقاءات المباشرة أو الندوات الإرشادية .

ووجه القصير، رئيس قطاع الزراعة الآلية بتخفيض أسعار تأجير معدات الحصاد من أجل تشجيع المزراعين على استخدام الميكنة الحديثة في الحصاد لتقليل نسبة الفاقد والهدر والمحافظة على جودة ونقاوة المحصول.

وفي سياق متصل، وجه الوزير ، جميع المسئولين المعنيين بالوزارة وكذلك مديرو مديريات الزراعة بالمحافظات تواجدوا مع المزراعين في الحقول وكثفوا من المرور الميداني حتى خلال العطلات الرسمية من أجل متابعة حصاد القمح وتسهيل إجراءات توريده بحد ادني 12 اردب للفدان مع التأكد من تقاضي ثمن المحصول نقدا عقب التوريد بحد أقصى 48 ساعة وبسعر 885 جنية للاردب.

جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد قررت زيادة نقاط تجميع القمح لأكثر من 450 نقطة على مستوى الجمهورية بالقرب من مناطق الانتاج من أجل تسهيل نقل وتوريد المحصول.

الزراعة تخفيض أسعار تأجير معدات الحصاد الآلى للقمح الحصاد السيد القصير وزير الزراعة

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