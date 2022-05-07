وزير الزراعة: متابعة ميدانية يوميا لحصاد وتوريد القمح بالمحافظات

تابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة حصاد وتوريد القمح في جميع محافظات الجمهورية.



ووجه اليوم بضرورة تواجد ممثلا عن الوزارة في كل مواقع الاستلام سواء في المطاحن أو الصوامع أو شون البنك الزراعي مع ضرورة وجود غرفة عمليات بكل إدارة زراعية لتلقى الشكاوى والبلاغات والانتقال فورا لحلها.

القصير أكد على مديري المديريات بذل أقصى جهدهم نظرا لأهمية موسم حصاد القمح هذا العام ووضع ذلك في مقدمة أولويات جميع الإدارات المعنية بالوزارة مع التواجد مع المزارعين في الحقول وتشجيعهم على التوريد وكذلك تسهيل جميع الإجراءات والتيسير عليهم وحسم جميع المشكلات التي تقابلهم فورا .



ويتلقى وزير الزراعة تقريرا يوميا بإجمالي ما تم حصاده وتوريده من محصول القمح وطالب بتكثيف التواجد الميداني مع المزارعين سواء من خلال اللقاءات المباشرة أو الندوات الإرشادية .

ووجه القصير رئيس قطاع الزراعة الآلية بتخفيض أسعار تأجير معدات الحصاد من أجل تشجيع المزارعين على استخدام الميكنة الحديثة في الحصاد لتقليل نسبة الفاقد والهدر والمحافظة على جودة ونقاوة المحصول.

وتواجد جميع المسئولين المعنيين بالوزارة وكذلك مديرو مديريات الزراعة بالمحافظات مع المزارعين في الحقول وكثفوا من المرور الميداني حتى خلال العطلات الرسمية من أجل متابعة حصاد القمح وتسهيل إجراءات توريده بحد ادني 12 إردبا للفدان مع التأكد من تقاضي ثمن المحصول نقدا عقب التوريد بحد أقصى 48 ساعة وبسعر 885 جنيها للأردب.

والجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد قررت زيادة نقاط تجميع القمح لأكثر من 450 نقطة على مستوى الجمهورية بالقرب من مناطق الإنتاج من أجل تسهيل نقل وتوريد المحصول.

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