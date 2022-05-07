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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة البيئة تسلم 276 حاوية لجمع القمامة لمديرية التربية والتعليم بالغربية

صدى البلد

سلم فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا من خلال إدارة المخلفات والمواد والنفايات الخطرة   عدد (٢٧٦) حاوية لجمع القمامة تم إهدائها من وزارة البيئة إلي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية لتوزيعها علي المدارس بمركز زفتي وذلك لمنع وجود أي تراكمات للقمامة والمساعدة في إعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدارس بمركز مطوبس وذلك حفاظاً علي صحة الطلاب بالمدارس وسلامة البيئة.

يأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة البيئة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصري والتي أطلقها رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة 

نفذت إدارة الإعلام والتوعية البيئية  بفرع جهاز شئون البيئة بطنطا تحت شعار "COP27" ندوات توعويه بعنوان (التغيرات المناخيه وظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها على الانسان والبيئه) بمقر ( بيت ثقافة قويسنا) بمحافظة المنوفية، وبمدرسة ( شفيق عينر) بقرية ميت النور مركز زفتى بمحافظة الغربية، ومدرسة (أم المؤمنين الثانوية) بطنطا بمحافظة الغربية ومدرسة الشهيد النقيب مجدى محمود القشاش ( قويسنا الثانوية للبنات) التابعة لإدارة قويسنا التعليمة.

كما تم تنفيذ ندوة توعية بمدرسة سرسموس الثانوية بقرية سرسموس مركز الشهداء تناولت التعريف بظاهرة الاحتباس الحراري والغازات الدفيئة ودورها وخطر زيادتها على كوكب الارض، وإلقاء نبذة مختصرة عن التغيرات البيئية الناتجة بسبب التلوث على مستوى العالم، وأهميه الأشجار والنباتات الخضراء في التقليل من انبعاثات غاز CO2، ودور الدول والافراد فى التخفيف وتقليل الإنبعاثات.

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