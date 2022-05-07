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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة الغندور: ‏تخصيص أتوبيسات لنقل الطلبة خلال فترة الامتحانات في شمال سيناء

عقد امتحانات _ أرشيفية
عقد امتحانات _ أرشيفية

قال العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إنّ مع بداية الامتحانات في كل سنة تصدر تعليمات المحافظ بفتح غرفة عمليات في مراكز المحافظة تتواصل مع غرفة العمليات المركزية إضافة إلى غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.  


وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن المحافظة مترامية الأطراف وتمثل 6% من مساحة مصر، ولكن المراكز متباعدة عن بعضها، فدعمتها الدولة بـ20 ميني باص مرسيدس سعة 33 راكب والأولوية لوسط سيناء بسبب بُعد المسافات.


 وتابع سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أن الميني باصات تتحرك بين العريش ونخل والحسنة وخدمة المواطنين ونقلهم إلى الإسماعيلية والسويس، كما تخدم أيضا الشيخ زويد وبئر العبد حيث تتحرك بداية من الساعة السابعة صباحا وتنقل المواطنين والطلاب إلى لجان الامتحانات.  


وواصل: “مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي سيتم التعامل مع نقل الطلاب، وبخاصة في الامتحانات”.

شمال سيناء السويس التربية والتعليم غرفة عمليات المواطنين الشيخ زويد

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