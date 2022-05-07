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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب تثمن العفو الرئاسي عن 986 نزيلا بمناسبة احتفالات عيد الفطر

المهندس حسن المير
المهندس حسن المير

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب بقرار العفو الرئاسى عن 986 نزيلاً بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك وذلك بعد أن عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (986) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .


ووجه " المير " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه المستمر على اصدار مثل هذه القرارات التى تلقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية مثمناً إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى.

كما وجه المهندس حسن المير التهنئة لجميع المواطنين المصريين المفرج عنهم ولاسرهم معرباً عن ثقته التامة فى أن هؤلاء المواطنين سيكون لديهم القدرة فى تحقيق النجاح والانخراط فى المجتمع بعد الجهود الكبيرة والناجحة التى تقوم بها وزارة الداخلية فى اعادة تأهيل المسجونين للانخراط فى المجتمع

العفو مجلس النواب وزارة الداخلية مصر التضامن الاجتماعي

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