جمال بلماضي يصل القاهرة لمتابعة مباراة الاهلي ووفاق سطيف في دوري الأبطال

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر سيتابع مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "تقارير جزائرية: جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري سيصل القاهرة اليوم لمتابعة مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا."

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على استاد السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.



ويسعي الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني تحقيق فوزا عريضا على وفاق سطيف في مباراة الليلة، تسهل من موقفه في لقاء الإياب المقرر له السبت المقبل في الجزائر.

تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على الرجاء البيضاوي المغربي 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد وفاق سطيف على حساب الترجي التونسي.