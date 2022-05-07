تعرف على مواعيد العرض الثاني لمسلسل جزيرة غمام على قناة ON

تبدأ شبكة قنوات ON إعادة عرض مسلسل جزيرة غمام بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسم الرمضاني الماضي، مساء اليوم السبت في تمام الثامنة مساءا.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام يوميا من السبت إلى الأربعاء على قناة ON، كما يُعرض على شاشة «On drama» في تمام العاشرة مساء.

تدور أحداث جزيرة غمام في إطار اجتماعي، حول قصة صراعات وخلافات بين أقطاب الجزيرة ، وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.

جزيرة غمام بطولة كل من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

وكشف الفنان طارق لطفي، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل جزيرة غمام، في مداخلة هاتفية على قناة “الحياة”، قائلا:" نأمل ان نقدم أدوار تليق بالجمهور في كل عام، وفريق عمل المسلسل كان مخلص بشكل كبير".

وتابع طارق لطفي:" انا كنت بعمل مسلسل تاني غير جزيرة غمام، والتقيت بالمؤلف عبد الرحيم كمال وقال لي فكرة مسلسل جزيرة غمام وعندما سمعتها وافقت على المشاركة في هذا المسلسل على الفور ".

واكمل طارق لطفي :" كان هناك توفيق في اختيار جميع الممثلين المشاركين في مسلسل جزيرة غمام "