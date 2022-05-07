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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجودو يعود لمنصات التتويج .. يسري سامي يحصد ذهبية كأس أوروبا بالبوسنة

يسري سامي
يسري سامي

توج يسري سامي بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 60 كجم ببطولة كأس أوروبا المقامة حاليا في البوسنة بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وحقق يسري الذهبية بعد الفوز في النهائي على بطل المجر بالإيبون بنتيجة 10-0 ليحقق ميدالية تاريخية لمصر.

ووصل يسري إلى النهائي بعد الفوز على لاعب منتخب إنجلترا بالإيبون، بينما قد تأهل إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على لاعب منتخب سويسرا، ثم الفوز على لاعب منتخب المجر.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من، يسري سامي ومحمد عبد الموجود وأحمد عمرو وعمر سامي وعبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني وعبدالله عثمان وزياد أيمن ومحمد العزازي ومحمد عبده ومريم محمد وسلمى سامر وافنان ياقوت وفرح علي.

يقود المنتخب المدرب الروسي إلكسندر ميخائيل ويعاونه كل من حاتم عبد الآخر ومحمد علي، ويترأس البعثة عصام رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه بفضل الله نجح في إعادة اللاعبين في مصر على منصات التتويج.

وأضاف أن بطولة البوسنة توفر مستوى مميز من الاحتكاك الدولي لمنتخبنا، وتشهد مشاركة عدد كبير من المنتخبات القوية.

وتابع، أن الهدف هو الاستعداد بقوة للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا المقرر إنطلاقها يوم 26 مايو الجاري بالجزائر، وتكوين جيل جديد من اللاعبين يمكنه حمل راية الجودو المصري لسنوات مقبلة.

الجزائر انجلترا محمد عبد الموجود مجلس إدارة منتخب سويسرا محمد عبده الاتحاد منتخب المجر

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