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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

انتحل صفة شرطي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطن

صدى البلد

تداول أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فيديو مفبرك على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخص يرتدي زي ضابط شرطة يقوم بالاعتداء على أحد المواطنين ويضعه في صندوق السيارة.

فيديو مفبرك لجماعة الإخوان

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله من جانب أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الإجتماعى، والذى إدعى خلاله قيام ضابط شرطة بالإعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

فيديو مفبرك انتحال صفة ضابط شرطة ضضابط شرطة جماعة الإخوان

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