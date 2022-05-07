اليوم عيد.. جمال ياقوت: الجيل الحالى محظوظ بـ تعديلات الشهر العقاري

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن اليوم يعتبر عيد الشهر العقاري، وذلك لآن اليوم يعتبر بداية التنفيذ الفعلي لقانون الشهر العقاري الجديد، موضحًا أن هذا الأمر يعتبر إنجاز، وحل لمشكلات كثيرة كانت موجودة على مدار عصور.

وأضاف ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الجيل الحالى محظوظ، لآنه شهد تطوير لـ قانون الشهر العقاري، مؤكدًا أن قانون الشهر العقاري لم يشهد تغيير من عام 46، ولكن هذا الجيل شهد تعديل مع التحول الرقمي، التى تشهدها البلاد.

ولفت إلى أن قانون الشهر العقاري، سيؤدى لـ اقبال المواطنين لـ تسجيل العقارات، والمحافظة على حقوب المواطنين، وكشف أن اليوم شهد اقبال من المواطنين.

وأشار إلى أن أهم التعديلات التى تمت على القانون :" فصل الضريبة العقارية عن إجراءات التسجيل، وتم إلغاء شرط تسلسل الملكية، الذى كان عائق أمام نقل الملكية العقارية".

وتابع :" الحيازة الهادئة المستقرة، بحسن النية أصبحت دليل من دلائل نقل الملكية العقارية، وتم الأخذ بـ أى إيصال لتسجيل الوحدات مع الحيازة المستقرة لمدة 5 سنوات".