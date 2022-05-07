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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المهندسين ناعية شهداء سيناء: الإرهاب الخسيس والجماعات الظلامية تستهدف أرواح المصريين

صدى البلد

نعت نقابة المهندسين، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن والواجب من رجال القوات المسلحة المصرية الذين نالوا الشهادة اليوم خلال تصديهم لمجموعة من العناصر التكفيرية أثناء الهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء.

 

وأعربت النقابة، عن إدانتها لهذا الحادث الإرهابي الغاشم، عبر بيان جاء فيه: “أحر التعازي وصادق المواساة للقوات المسلحة المصرية ولعائلات الشهداء، وخالص الدعوات أن يسكنهم الله فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل”.

 

واستنكر البيان بشدة، العمليات الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، والتأكيد على كامل الدعم والمؤازرة للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب الخسيس والجماعات الظلامية التي تستهدف أرواح المصريين ومصالح الوطن.

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