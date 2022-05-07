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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهيد سيناء.. محافظ الغربية ينعي العريف هيثم ميمي الهواري

محافظ الغربية ينعي
محافظ الغربية ينعي شهيد الواجب العريف هيثم ميمي الهواري

نعى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ببالغ الحزن والأسى، العريف هيثم ميمي الهواري أحد أبناء قرية نشيل في قطور، والذي استشهد اليوم أثناء أداء واجبه الوطني في الدفاع عن أرض الوطن، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده وباقي الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال المحافظ، أننا جميعا نقدر ونثمن جهود أبنائنا في الجيش المصري في الدفاع عن أرضنا الغالية، مؤكداً أن هذه العمليات تزيد من قوة وإرادة الشعب المصري وتشد من عزيمة رجال القوات المسلحة وتزيدهم إصرارا نحو المضي قدمًا لاستئصال البؤر الإرهابية وتطهير أرض سيناء واستكمال معركة البناء والتنمية .

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يذكر أن المتحدث العسكري أعلن منذ قليل عن قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياة غرب سيناء وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن إستشهاد ضابط و 10 جندى ، وإصابة 5 أفراد وجاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

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