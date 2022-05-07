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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطرانية بورسعيد عن حادث سيناء: جميعنا خلف جيشنا العظيم

الأنبا تادرس مطران
الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها

نعت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها  وجميع  الأباء الكهنة وكل الشعب القبطى بالمحافظة  شهداء الوطن البواسل الذين استشهدوا  بغرب سيناء .

وتقدمت  مطرانية بورسعيد خلال  بيان صحفي  صادر عنها بخالص العزاء لأسر الشهداء  والذين ارتوت سيناء بدمائهم الطاهرة، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين .

كما أكد مطران بورسعيد الأنبا تادرس في تصريحاته أن المصريين سيظلون على قلب رجل واحد  ، مؤكداً أن دماء جنودنا الذكية ستزيد الشعب المصري قوة وتماسك لدحر الإرهاب ".

وتابع " جميعنا ندين بالتقدير والاحترام لشهداء القوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم فى حربهم الضارية ضد الإرهاب ، لدورهم البطولي  الذين يبذلونه فى سبيل الدفاع عن الوطن الغالي وحمايته".

واستكمل مطران بورسعيد " سيظل شعب مصر بكافة طوائفه خلف أبطال القوات المسلحة البواسل فى مواجهة الإرهاب".

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وعلى جانب متصل توجه الأنبا تادرس مطران بورسعيد وكل الأباء الكهنة بالعزاء  بالنيابة عن كل الشعب القبطي بمحافظة بورسعيد  في وفاة البطل المجند" أسامة عيد عبد الرحمن " بن محافظة بورسعيد و الذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني بسيناء وكان من ضمن شهداء الحادث الإرهابي .
 
واختتم مطران بورسعيد تصريحاته داعيا أن يحفظ الله مصر والمصريين ويحفظ أبطال القوات المسلحة ويرحم جميع شهدائنا.

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