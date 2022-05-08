الأعلى للآثار عن واقعة الأهرامات: ليست ظاهرة متكررة.. فيديو

علق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على فيديو التحرش بسائحات في الهرم، قائلا: "التصوير مع سائح وسائحة بهذا الشكل مبدأ مرفوض تماما".

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نشكر وزارة الداخلية وصحوة شرطة السياحة والآثار، الذين تتبعوا المتحرشين من إحدى المراكز التابعة لمحافظة الجيزة، وإلقاء القبض عليهم".

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،: "ما حدث في منطقة الأهرامات ليس ظاهرة متكررة".

وأشار: "المادة 53 من قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 لم تشهد أية إضافة.. والمادة تنص، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل من قام بالتعرض للسائحين والزوار خلال تواجدهم في المواقع الأثرية، والمتاحف بغرض التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو صالح الغير"، متابعا: "كلمة المضايقات تندرج تحت تلك المادة".

وأردف: "اقترح اقتراحا من الممكن دراسته مستقبلا، وهو عدم دخول الأطفال الذين لم تصدر لهم بطاقة رقم قومي إلى المواقع الأثرية إلا بمرافقة ذويهم".



