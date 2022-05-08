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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة مبتكرة لعمل فراخ الدايت والكباب المشوي

فراخ
فراخ

يشعر أغلب الأشخاص بعد الانتهاء من شهر رمضان وعيد الفطر بزيادة الوزن وهذه مشكلة تشعر الكثير بالإحراج، كما أنها تعوق النشاط اليومي للشخص، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع أشهر الوصفات التي تناسب الدايت وهى طريقة عمل الفراخ المشوية بالمنزل والخضار السوتيه.

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فراخ دايت 

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل فراخ الدايت. 


المكونات:


4 صدور فراخ مخليه بدون عظم
ربع كوب عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة جنزبيل بودر
1 ملعقة صويا صوص
1 ملعقة صغيرة ثوم
ملح + فلفل أسمر
زيت عباد الشمس
طريقة التحضير:
في وعاء اخلطي الثوم البودر والجنزبيل مع الليمون جيداً.
ضيفي الملح والفلفل والصويا صوص.
ضيفي الفراخ إلي التتبيلة السابقة لمدة ثلاث ساعات وتترك في الثلاجة.
سوي الفراخ في طاسة الجريل على البوتاجاز حتى تاخذ لون ذهبى ثم توضع في صينية وتدخل الفرن عشر دقائق

الخضار السوتيه :


المكونات :
2 ثمرة بطاطس + 2 ثمرة كوسة + 2ثمرة جزر + كوب بسلة + 2 ثمرة فلفل ألوان + ملح وفلفل أسود


طريقة تحضير الخضار السوتيه :


قطعي المكونات إلى شرائح عريضة واغلي قدر من الماء على النار وضعي فوقه مصفاة وضعي بها الخضروات وغطيها حتى تنضج على البخار فقط، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبيها عدة مرات حتى تنضج من كافة الجوانب

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