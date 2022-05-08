ميدو: تغريدة ترشيحات الكرة الذهبية سقطة للحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا

انتقد أحمد حسام ميدو الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا بسبب استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول من الترشيحات للفوز بجائزة الكرة الذهبية.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا تجاهل محمد صلاح بشكل غريب، في الترشيحات للفوز بجائزة الكرة الذهبية".



أضاف: "الحساب الرسمي اكتفى بوضع صورة بنزيما مهاجم ريال مدريد وساديو ماني لاعب ليفربول، وتجاهل محمد صلاح الذي يعد من أهم اللاعبين هذا الموسم والذين قدموا موسما كبيرا".



وتابع: "تغريدة خاطئة من وجهة نظري وكان لا بد من حذفها، لماذا تم إقصاء محمد صلاح من ترشيحات الكرة الذهبية".



وختم حديثه قائلا: "تلك التغريدة سقطة للحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا من وجهة نظري".