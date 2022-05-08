رغم عدم تحقيقه النجاح المطلوب.. بشرى: معالي ماما يشبه قصة حياتي| فيديو

كشفت الفنانة بشرى ، عن رؤيتها في عملها الأخير “معالى ماما”، والذى عرض منذ فترة لكنه لم يحقق النجاح المرجو منه.

وقالت بشرى ، عن الفيلم خلال لقائها مع الإعلامي بلال العربي ببرنامج B MY GUEST : “دوري في فيلم معالي ماما يشبه قصة حياتي بأني امرأة عاملة وقيادية”.

وقالت بشرى : “السينما محتاجة دعم والجمهور عزف عن الذهاب إلى السينما منذ تدشين المنصات”.

وأوضحت بشرى : “هناك الكثير من الأعمال السينمائية التي أحب مشاهدتها ولكن على مستوى الشخصى أحب رؤية أحمد السقا في أفلام أكثر وحسن الرداد أفلامه مهضومة”.

بشرى تنعي شهداء الوطن

نعت الفنانة بشرى ، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية، الذين استشهدوا اليوم خلال إحباط هجوم إرهابي على إحدى نقاط رفع المياه بمنطقة غرب سيناء .

وكتب بشرى عبر حسابة بموقع انستجرام “ رحم الله شهداء الوطن ”.

وأعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري، في وقت سابق ، قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة ، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.