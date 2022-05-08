عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا: تجديد اعتماد كلية الصيدلة من ضمان جودة التعليم

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، عن تجديد اعتماد كلية الصيدلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثانية على التوالي، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية، والتميز في البحث العلمي، وتبني المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقاً لمعايير الهيئة.

شهيد سيناء.. محافظ الغربية ينعي العريف هيثم ميمي الهواري

وأوضح رئيس الجامعة أن تجديد اعتماد الكلية يأتى تتويجاً لحصاد الجهود فى تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية، والتي تضع على رأس الأولويات تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً.

بدورها، قالت الدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة، إنه بعد مرور ما يناهز ستة أعوام من الاعتماد المؤسسى للمرة الأولى فى مايو 2016، تقدمت الكلية على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعد استيفاء جميع المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة.

محافظ الغربية يتفقد أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام بمدارس طنطا.. صور

وأضافت الدكتورة نهلة العشماوي، أن تجديد الاعتماد للمرة الثانية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يعد نتاج نشاط لفريق عمل مؤسسي مكون من إدارة الجامعة والكلية وفريق الاعتماد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدة أن الجامعة تعمل دائماً على تقديم الدعم المتواصل للكلية من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد.

جامعة طنطا امتحانات كلية الصيدلة البحث العلمي تجديد تطوير المنظومة منظومة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

لمحدودى ومتوسطى الدخل| شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

شوبير: شوقي مدربا وميدو مساعدا والحضري لحراس المرمى في جهاز إيهاب جلال

تراجع 15 جنيهاً.. هبوط فى أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 8-5-2022

موضوعات متعلقة

شهيد سيناء.. محافظ الغربية ينعي العريف هيثم ميمي الهواري

ترشيحاتنا

حلم محمد صلاح.. سيناريوهان أمام ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي

بعد صدور القرار الرئاسي بإعادة تشكيله.. أبرز ملامح تكوين المجلس الأعلى للسياحة

السنيورة: خالص العزاء لمصر العزيزة في ضحايا الحادث الإرهابي الغادر غرب سيناء

إيهاب جلال: تواصلت مع محمد صلاح عقب تعييني.. ودوره كبيرا الفترة القادمة

نذرت أن أذبح لله وزوجي قال سنخرج مالًا.. فما الحكم ؟

ميشال عون لـ السيسي: نثق في تجاوز بلادكم هذا الاعتداء بفعل قيادتكم الحكيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غريب.. رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ الحمار |فيديو

الركاب رأسا على عقب.. تعطل قطار الموت بأمريكا في الهواء

خطايا وسقطات الإخوان في عام.. كيف سحب السيسي مصر من الظلام للنور وحول عجز الكهرباء الى فائض؟

حادثة تهز العراق.. أب يطلق النار على سيجارة في فم ابنه|فيديو

فيديو

رغم عدم تحقيقه النجاح المطلوب.. بشرى: معالي ماما يشبه قصة حياتي| فيديو

بشرى: والدي مثلي الأعلى وزوجي صديق الطفولة.. فيديو

رد فعل بوسي شلبي بعد تقليدها.. علقة لمريهان حسين ورحمة أحمد دورها جاي

هل تنازلت ياسمين صبري عن حقوقها.. أول تعليق من والدها بعد الطلاق

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ