رئيس جامعة طنطا: تجديد اعتماد كلية الصيدلة من ضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، عن تجديد اعتماد كلية الصيدلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثانية على التوالي، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية، والتميز في البحث العلمي، وتبني المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقاً لمعايير الهيئة.

وأوضح رئيس الجامعة أن تجديد اعتماد الكلية يأتى تتويجاً لحصاد الجهود فى تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية، والتي تضع على رأس الأولويات تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً.

بدورها، قالت الدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة، إنه بعد مرور ما يناهز ستة أعوام من الاعتماد المؤسسى للمرة الأولى فى مايو 2016، تقدمت الكلية على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعد استيفاء جميع المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة.

وأضافت الدكتورة نهلة العشماوي، أن تجديد الاعتماد للمرة الثانية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يعد نتاج نشاط لفريق عمل مؤسسي مكون من إدارة الجامعة والكلية وفريق الاعتماد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدة أن الجامعة تعمل دائماً على تقديم الدعم المتواصل للكلية من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد.