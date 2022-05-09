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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوله 5 مترات ووزنه طنا.. قصة تمثال الديناصور العملاق بدهب

تمثال الديناصور
تمثال الديناصور

نحت الفنان إبراهيم صلاح  الملقب " نحات الخردة " تمثالا جديدا عبارة عن  ديناصور  عملاق  في منطقة جبل  الطويلات بمدينة دهب بعد تشجيع ورؤية لإعادة تدوير المخلفات  من رجل الأعمال وأحد مستثمري دهب محمد الغنام  لاستغلال المخلفات من الكاوتش  وإطارات السيارات والبلاستيك  حيث استخدم النحات الفنان إبراهيم صلاح نحو ٢٠٠ إطار كاوتش لنحت تمثال " الجوزيلا "  العملاق بطول ٥ مترات  وبوزن نحو ما يزيد عن طن  من المخلفات .


وذلك بعد نجاح تجربة تمثال " الكونج كوينج "   والعجلة الحربية "  و التي جذبت  السياح لمنطقة جبل الطويلات.


وقال  إبراهيم  صلاح نحات  التماثيل العملاقة أن أفضل تخلص  من الكاوتش واطارات السيارات والبلاستيك  هو أن تتحول لتماثيل  عملاقة تجذب السياحة وخاصة أن شرم الشيخ  سوف تستضيف في نوفمبر  القادم مؤتمر قمة المناخ  الذي سوف تحضره أكثر من ٩٠ دولة من دول العالم مشيرا إلي أن فكرة إنشاء تماثيل عملاقة في جبل الطويلات كانت بدعم من رجل الأعمال والمستثمر محمد الغنام الذي أراد أن يحافظ علي البيئة بدهب بإعادة تدوير البلاستيك  و إطارات الكاوتش بمنظر حضاري .
 

ومن جانبه أكد رجل الأعمال محمد الغنام صاحب فكرة إعادة تدوير  المخلفات  وضعها علي قمة جبل الطويلات علي شكل تماثيل عملاقة تجذب السياح وتثبت أن الجميع لديهم وعي بيئى.

 

وكان جذب تمثال الغوريلا  " كينج كونج "  أنظار السياح والزائرين لمدينة دهب  وأصبح مزار سياحي  للقادمين  لمدينة دهب  هذا التمثال الذي كان تجربة ناجحة لإعادة تدوير واستخدام إطارات السيارات الكاوتش .

 

وقد صمم هذا التمثال في وادي  الطويلات بمدينة دهب الذي يعتبر من  اهم مناطق السفاري والعشاء البدوي بالمدينة  واضاف الغنام أن وادي الطويلات  مشهور برحلات السفاري وتسلق الجبال والخيم البدوية الليلة التي تزين الوادي ليلا وتقام فيه الحفلات البدوية.


مشيرا إلى أن جبل الطويلات هو أحد مناطق المدينة الساحرة التى تتسم بالمناظر الطبيعية و الرمال الذهبية يقام به رحلات السفاري لمحبي المغامرات و الاستكشافات، مشيرا إلي أن جبل الطويلات يبلغ ارتفاعه حوالى 21 متر، مضيفا أنه اذا كنت تريد حضور حفل سيناوى و تستمتع بالأغانى البدوية وشرب الشاى بالحبق كل هذا موجود في رحلة جبل الطويلات دهب.

 

أضاف  النحات ابراهيم  صلاح  أنه عمل مجسمات قبل ذلك  لطيارة حربية ومفتاح الحياة علاوة علي   عجلة حربية من العصر الفرعوني موضحا أنه استغل المخلفات الصلبة مثل الحديد الخردة وإطارات وأعمدة إنارة متهالكة.
وقال من أشهر أعماله في محافظة ٦ أكتوبر مفتاح الحياة وطائرة حربية.


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الديناصور

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الديناصور ٢

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الديناصور تمثال دهب محمد الغنام ابراهيم صلاح

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