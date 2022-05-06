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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتعاش سياحة السفاري وصعود جبل موسي خلال عطلة عيد الفطر المبارك

رحلات سانت كاترين
رحلات سانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين انتعاش كبير السياحة الداخلية خلال عطلة عيد الفطر المبارك  من السياح المصريين والعرب.

ورصد موقع " صدي البلد " الاخباري " بالصور قيام رواج كبير للسياحة السفاري وصعود قمة جبل موسي لمشاهدة شروق الشمس والتمتع بالمناظر الخلابة في الوديان الجبلية .


وتقوم الأدلة البدوية بمرافقة الوفود السياحية القادمة لصعود جبل موسي وفي رحلات الوديان الجبلية ودرب سيناء  منذ قدومهم و حتي عودتهم مرة أخري للفنادق والمخيمات السياحية .

وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين  أن مشروع التجلي الاعظم جذب السياحة الداخلية لسانت كاترين بالرغم أنه لم يتم الانتهاء منه حتي الآن مشيرا إلي أنه يوجد اقبال كبير من السياح المصريين لزيارة سانت كاترين .

ومن جانبه أكد  خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد توافد السائحين من مختلف جنسيات العالم يوميًا لزيارة دير سانت كاترين وصعود جبل موسى منذ الصباح، ويقضون يوم كامل على قمة الجبل للاستمتاع بمشهد غروب وشروق الشمس، ثم الهبوط من قمة الجبل عقب شروق الشمس لزيارة المعالم السياحية المختلفة بدير سانت كاترين، لافتًا إلى أن 400 سائح هبطوا من قمة الجبل اليوم، وتوجهوا إلى الدير لزيارته.

وأوضح نائب رئيس المدينة  أن السياحة الداخلية انتعشت  المدينة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة أن زوار المدينة من مختلف المحافظات المصرية يقضون عدة أيام داخل المدينة، للاستمتاع بالسفاري والتجول داخل الوديان التي تتمتع بها المدينة، والتخييم داخل الصحراء، لكون زيارتهم لا تقتصر فقط على زيارة الدير، وصعود جبل موسى.

وتوقع نائب رئيس المدينة أن تصل أعداد تصل السياحة الوافدة للمدينة خلال الفترة المقبلة إلى ثلاث أضعاف، وتصل إلى ذروتها عقب انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي.

وعن الجنسيات الأجنبية الوافدة للمدينة، أكد أنه يتردد على المدينة العديد من الجنسيات على الرغم من التباين في العدد كل يوم عن الأخر، لافتًا إلى أن الجنسيات المترددة على المدينة من دول رومانيا، وماليزيا، وفرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، وأمريكا، وأسبانيا بالإضافة للسياحة الداخلية من كل محافظات مصر وخاصة فئة الشباب المحبة للرحلات السفاري 
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انتعاش السياحة بسانت كاترين

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انتعاش السياحة سانت كاترين السفاري رواج عيد الفطر

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