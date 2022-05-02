محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العيد بمسجد الحق المبين

أدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الحق المبين بمدينة طور سيناء.

ورافقه اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير المساعد، واللواء هاني رضا، رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ولفيف من المواطنين.



وبعث محافظ جنوب سيناء برسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف بمناسبة عيد الفطر المبارك .



كما هنأ المحافظ مواطني المحافظة ومشايخ وعواقل جنوب سيناء، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وجموع الشعب المصري متمنيًا من الله عز وجل أن يحفظ مصر.



وقد ادي مواطني جنوب سيناء الصلاة في المساجد والساحات وخرجوا للاحتفال بعيد الفطر المبارك.



وقد استمتع المصلين بمسجد الرحمة بالجبيل المطل علي البحر بمناظر خلابة عقب أداء صلاة العيد وذهبوا للتنزه علي الشواطئ

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