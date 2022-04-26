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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفوانيس الخرز صناعة يدوية لسيدات سيناويات ..تتفوق علي الصيني ودعوات لدعم ..مشغولات الخرز

الفوانيس الخرز صناعة يدوية لسيدات سيناويات تفوقن علي الصيني ..شاهد

الفوانيس الخرز
الفوانيس الخرز

رغم تفوق  الفوانيس الخرز علي الصيني والخشب  وتميزها بالالوان  والمتانة والجودة مازالت هذه الصناعات اليدوية  تبحث عن الدعم  و التشجيع من  الاستمرار والمنافسة وخاصة بعد غلاء أسعار الخامات من خرز وخيوط علاوة علي ضعف التسويق  بعد انحصار الحركة السياحية  في معظم مدن جنوب سيناء .
وقد رصد موقع " صدي البلد " الاخباري اشكال وانواع من الفوانيس الخرز  التي لاقت سمعة في السوق والشارع بجنوب سيناء خلال شهر رمضان .
قالت السيدة البدوية ام بشري أنها السيدات يعملن فوانيس من الخرز  وتغني اغاني رمضان  افضل من الصيني رغم قلة  الإمكانيات  وعلاء الخامات من خرز وخيوط  مشيرة إلي أن اسعارها تتراوح ما بين ٥٠ جنيه إلي ١٠٠ جنيه .
تقول عطيات حمدي عمارة  ربة منزل وتنتج الفوانيس الرمضانية من الخرز  إن انتاجنا من الفوانيس الخرز فاق المستورد  ولكن نعاني  ارتفاع  اسعار المواد الخام من خرز وخيط  علاوة علي عدم وجود تسويق  وليس لدينا راس مال يكفي لشراء مواد خام وانتظار   لحين بيع المنتجات  مشيرة إلي انها تصمم فوانيس رمضان  والاباجورة   الانتيكات بالخرز  مع جودة عالية 
 واضافت  عزة  يوسف منسي انها تقوم  باعمال الكروشية والتطريز  وعملت مدربة لتلك الاعمال في مركز شباب طور سيناء ولكن بدون مقابل  واوضحت منسي انها تعاني  من ضعف  التسويق  وعدم وجود من   من يرعي هذه الاعمال  ويقدم الدعم لها  مشيرة إلي إن معظم السيدات  تتمني إن تعمل بالاجر  وان يكون هناك مشغل او مصنع لتلك الاعمال اليدوية 
واكدت السيدة سلوي عبد الستار علي المعروفة  بام سلطان انها تجيد كل فنون المشغولات اليدوية  سواء اعمال الخرز  او  الكروشيه  مشيرة إلي علمت بناتها مهارات وفنون الاعمال اليدوية من تطريز وكروشيه وخرز ولكن  لا تعمل الا حسب الطلب  لارتفاع اسعار  المواد الخام  وعدم توفرها في المحافظة  علاوة علي عدم وجود معرض للمشغولات اليدوية  واضاف ام سلطان  انها تتمني إن  تجد المرآة  السيناوية من يشتري  منها هذه المشغولات رائعة الجمال  ولكن لا يتوفر دعم  لتلك الحرف التي تعتبر من التراث السيناوي 
 


 قالت عيدة عواد من السيدات العاملات في المشغولات اليدوية  في مدينة دهب إن المشغولات اليدوية وإنتاج المرآة البدوية  من اعمال يتوقف علي السياحة  فإذا انحصرت حركة السياحة   يتوقف الإنتاج لانه لايوجد له تسويق  مشيرة إلي ان السيدة البدوية المعيلة تعتمد  علي المشغولات اليدوية وتنتج  هي وابنائها ويبيعون إنتاجهم للسياح  فيما يعرف بالبرسيلا .
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الفوانيس الخرز تتفوق

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الفوانيس الخرز صناعة يدوية سيدات جنوب سيناء الصيني فوانيس رمضان

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