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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جودة وأسعار مناسبة..

سيدات جنوب سيناء يعرضن منتجات يدوية في أول أوبن داي بعد كورونا

معرض اوبن داي طور
معرض اوبن داي طور سيناء

نظمت سيدات سيناويات بطور سيناء أول معرض " اوبن داي " لمنتجات مخفضة الأسعار منذ جائحة كورونا العالمية وذلك في أحد حدائق مدينة طور سيناء حيث تجمعت العارضات التي تعرضن منتجاتهم عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.


ورصدت كاميرا " صدي البلد " الاخباري المواطنين علي معرض "الأوبن داي" ومنتجات المتنوعة من ملابس ومشغولات يدوية و مخبوزات منزلية وكعك العيد وأعمال جاليري .


 حضر افتتاح معرض الاوبن داي هشام خضير رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء وسهير صديق سكرتير مجلس مدينة طور سيناء 
وقالت فاطمة أبوزيد منسق معرض الاوبن داي أن المعرض كان فرصة للمساهمة في تخفيض أسعار كثير من المنتجات وخاصة قبل عيد الفطر المبارك علاوة علي أنه فكرة أخري لتجميع العارضات والتواجد علي الأرض مع استمرارهم في التسويق اون لاين مشيرة إلي الفكرة لاقت رواجا وتشجيع من الجميع .


وأضافت سارة الحلو أحدي العارضات في في معرض اوبن داي لأدوات تجميل و اكسسوار حريمي أن المعرض فرصة لعرض منتجات مخفضة الأسعار وبجودة عالية وخاصة الذين يسوقون عبر الانترنت .


وأشارت أم جني أنها تقوم بعمل مخبوزات وكعك العيد بأسعار مخفضة وعرضها في معرض الاوبن داي  مشيرة إلي أن المعرض يتيح لها أن يذوق الزبائن منتجاتها حتي يتواصلون معها اون لاين 
وشاركت الشابة مروة محمد بهواية  الرسم بالحنة علي وجوه الأطفال لنشر الفرحة والبسمة على وجوه الأطفال الذين يأتون بصحبة والديهم .


وأضاف الشاب حسن هيكل يسوق منتجات جاليري ومشغولات يدوية أن المعرض فرصة لتسويق لمنتجات المشغولات اليدوية التي يقوم بعملها الشباب في المنازل ولا يجدون تسويق.

 لها .اقرا ايضا : 
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معرض اوبن داي

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اول اوبن داي كورونا طور سيناء معرض

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