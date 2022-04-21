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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مائدة " الطور بينا " تفطر ٥٥٠ صائم يوميا .. والمحافظ يدعمها ب ٢٠ الف جنيه

مائدة "الطور بينا أجمل مدينة"تساهم في إفطار 550 صائمًا يوميًا.. شاهد

مائدة الطور بينا
مائدة الطور بينا اجمل

قدمت مائدة "الطور بينا أجمل مدينة" التي أطلق عليها “بيت العيلة”، 550 وجبة إفطار الصائمين يوميا، عن طريق شباب متطوعين للعمل على هذه المائدة، وتبرعات أهالي طور سيناء.

أنشأ المائدة، الشهيد الرائد سامح مدحت وشباب جروب "الطور بينا أجمل مدينة" بأعمال الخير والتي بدأت بصندوق الخير الذي كان موجودًا عند الباعة والمحلات  منذ 5 سنوات.

وبذلك أصبحت المائدة الوحيدة والأكبر على مستوى طور سيناء، واستمرت مطبخا لتقديم الوجبات خلال جائحة كورونا  إلي أن عاد عملها مرة أخري هذا العام .


واهتم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالمائدة و تفقدها مرتين في بداية شهر رمضان وأمس الثلاثاء حيث قام بدعم المائدة بمبلغ 20 ألف جنيه من أجل إفطار الصائمين.


وقال إسلام النجار منسق مائدة “بيت العيلة”، إن اللواء خالد فودة دعم المائدة بمبلغ 20 ألف جنيه وأشاد بالشباب المتطوعين  الذين يعملون لإعداد الإفطار للصائمين مشيرا إلى أن المائدة مستمرة  للعام الخامس على التوالي بأول شارع المنشية خلف مسجد الحق المبين الجامع، مضيفًا أن المائدة تقدم 550 ألف وجبة يوميا  للصائمين.
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فودة يدعم

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مائدة رحمن الطور بينا اللواء خالد فودة الصائمين ٥٥٠ وجبة مائدة الطور بينا اجمل مدينة بيت العيلة أهالي طور سيناء

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