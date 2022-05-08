شهادة للتاريخ.. فاروق الباز: محمد مرسي لم يعمل في ناسا.. فيديو

قال الدكتور فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن بأمريكا ، إن الرئيس الراحل محمد مرسي لم يعمل في ناسا ولا يعلم عنها أي شيء، مؤكدا أنه التقي بمحمد مرسي مرة واحدة فقط .

وأضاف فاروق الباز خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم" ، إن الراحل محمد مرسي عندما علم أن الناس يظنون انه يعمل في ناسا ضحك وقال إلي في المرة التي قابلته فيها الناس يظنون أني اعمل في ناسا وأنا لا اعلم إلا شخص يعمل في احد مجموعات البحث التابعة لناسا.

ووجه نصيحة إلي طلاب الثانوية العامة قائلا: " العلم والمعرفة بحاجة إلي الاستمرارية والمذاكرة ليست من أجل النجاح ولكنها من أجل تحصيل العلم وأنا الأن أذاكر 5 ساعات أكثر ما كنت طالب " .