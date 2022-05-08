ياسر لبيب: السوبر الإفريقي هديتنا لمجلس الأهلي والجماهير

أكد ياسر لبيب، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي، إن الفوز بلقب السوبر الإفريقي يعكس نجاح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين ليتوج باللقب ويتأهل إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».

وأوضح أن لقب السوبر الإفريقي هدية لمجلس الإدارة، الذي قام بتوفير تعاقدات قوية ومعسكر إعداد ناجح في المغرب، وكذلك إلى الجماهير التي تستحق أن تحتفل باللقب الذي حققه فريق «رجال يد الأهلي» عن جدارة واستحقاق.

وأشاد لبيب بالمجهود الكبير من جانب اللاعبين والإصرار والروح القتالية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المنافسة على الفوز بكل الألقاب التي ينافس عليها فريق «رجال يد الأهلي».