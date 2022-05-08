محمد أبو داوود عن مسلسل الاختيار: يجب أن يتم عرضه سنويا

تحدث الفنان محمد أبو داوود عن أهمية الأعمال الدرامية الوطنية، قائلا:" لدينا الكثير من البطولات والإنجازات التي تستحق أن يشاهدها الجميع، متابعا:" يجب أن يستمر مسلسل الاختيار سنويا، لعرض المزيد من النماذج الوطنية".

وأضاف "محمد أبو داوود" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة:، أن مسلسل الاختيار 3 استعرض مرحلة مهمة للغاية في حياة مصر، متابعة:" بنتي لما شافت مشهد ياسر جلال مع خالد الصاوي والتهديد قالتلي إزاي ده كان بيحصل".

وِشدد على أن مسلسل الاختيار قائم على مشاهد حقيقية، ولا يوجد به أي تزوير، متابعا: الحرب مع الإرهاب لم تعد تقتصر على الأسلحة فقط، بل هناك حرب بالمعلومات والوعي، وهنا يأتي دور الدراما.



وأوضح محمد أبو داوود قائلاً: "المعلومات اللي بتتقدم ضخمة و محتاجة الفنان يكون فاهم هو بيقول أية ،وواعي عشان يقدر يوصل المعلومات دي للمشاهد بدون ما يشعر بالملل".

