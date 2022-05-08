تهديد خطير من الكرملين.. روسيا يمكنها تدمير دول الناتو في نصف ساعة

كشف مصدر مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بإمكان روسيا تدمير جميع دول حلف الناتو في «نصف ساعة»، في حال اندلعت حرب نووية.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن ديمتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء التابعة للكرملين «روسكوزموس»، قوله إن «هدف الرجل القوي هو هزيمة الغرب العدو وشطب أوكرانيا من الخريطة».

وأوضح روجوزين، البالغ من العمر 58 عاما، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) «يشن حربا ضدنا.. لم يعلنوا ذلك، لكن الأمر أصبح واضحا للجميع».

وتابع «في حال حدوث حرب نووية، سندمر دول الناتو خلال نصف ساعة»، ثم عاد ليقول «لا يجب أن نسمح بذلك، لأن عواقب تبادل ضربات نووية، ستؤثر على كوكبنا».

وأضاف «لذلك، سيتعين علينا هزيمة هذا العدو الأكثر قوة اقتصاديا وعسكريا بالوسائل المسلحة التقليدية».

وجاءت تصريحات روجوزين بعدما أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه)، بيل بيرنز (السبت)، أن ليس لدى الوكالة أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية.

وقال بيرنز خلال مؤتمر صحافي «لا نرى في المرحلة الراهنة، بوصفنا جهاز استخبارات، دليلا ملموسا يظهر أن روسيا تستعد لنشر أو حتى لاستخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية».

وكانت روسيا وضعت قوات الردع النووي في حال تأهب قصوى بعيد إرسال الرئيس الروسي قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير. كما وجه بوتين تهديدات ضمنية تشير إلى استعداده لنشر أسلحة نووية تكتيكية.