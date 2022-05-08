لاعب يد الأهلي: صالحنا الجماهير بالسوبر ونسعى لحصد كأس الكؤوس

عبر إسلام حسن لاعب فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد تتويج المارد الأحمر بلقب كأس السوبر الافريقي على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.

وقال إسلام في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "حدث إحلال وتجديد خلال الفترة الماضية بفريق اليد بالأهلي، وهذا سبب خسارة أكثر من لقب، صالحنا الجماهير بالسوبر ونسعى لحصد كأس الكؤوس".

وتابع: "الزمالك فريق كبير ونلعب ضدهم نهائيات كثيرة، وهم خرجوا فائزين في الشوط الأول، ولكننا تفوقنا في الشوط الثاني لتحقيق لقب مهم نصالح به جماهير الأهلي عن اخفاقات الفترة الأخيرة".