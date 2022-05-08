كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

قالت النجمة لوسي انها كانت غير راغبة في تصوير مشهد المرآة خلال كواليس مسلسل انحراف، وعلقت قائلة: «في مشهد أنا ما كنتش عاوزة أعمله وهو مشهد المراية، وقولت للمخرج رؤوف عبد العزيز الشخصية في المشهد ما يتعيطش، وأنا بحب أتعامل مع الشخصية بكل قلبي».

وأضافت لوسي في ندوة صحفية بموقع صدى البلد الإخباري: «أنا بتعامل مع عربيتي بقلبي لما يكون المشوار طويل بقولها قربنا نوصل، ولهذا السبب قررت أن أصور هذا المشهد من كل قلبي»، وأشارت إلى أنها استقرت على شكل شخصية فوزية مع المخرج رؤوف عبد العزيز، فهي سيدة تظهر بكامل أناقتها ومكياجها، وبحوزتها مطواة ومخدرات لترمي بلائها على الناس، فهي سيدة سيئة من تلقاء نفسها وتكوين شخصيتها.

أوضحت لوسي أنها كرهت شخصية فوزية رغم أنها لا تكره أحد، وعلقت: «أنا في الطبيعي لا تكره أحد لكني كرهت شخصية فوزية في مسلسل انحراف».

خضعت النجمة لوسي، لجلسة تصوير خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، على هامش ندوة مسلسل انحراف، الذي تشارك في بطولته، وهو بطولة النجمة روجينا، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

صناع مسلسل انحراف في ضيافة صدى البلد

حل نجوم وصناع مسلسل انحراف، ضيوفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة صحفية ليلة الجمعة 22 أبريل الماضي، للاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2022.

وحضر من صناع مسلسل انحراف، كل من: (المخرج رؤوف عبد العزيز، والنجمة روجينا، والنجمة لوسي، والفنان رامي الطمباري، والفنانة نانسي صلاح، والمستشار الإعلامي للمسلسل إسلام غنيم)، للاحتفال بنجاح المسلسل الذي حققه ووضعه في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

وكشف نجوم وصناع مسلسل انحراف، كواليس التصوير، التي حدثت بداية من التحضير، مرورا، بالتصوير الفعلي له، وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري، بنشر فيديوهات وأخبار ندوة المسلسل تباعا عبر الموقع الإلكتروني، والقناة الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل انحراف، كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.