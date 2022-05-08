يوسف الحسيني: العملية الإرهابية ما هي إلا طلوع روح الجماعة.. فيديو

قال الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه التاسعة على القناة الأولى إن الإدانات الدولية مستمرة بسبب العملية الإرهابية الحقيرة في غرب سيناء عند محطة الرفع ما هي إلا طلوع روح للجماعات الإرهابية .

أضاف يوسف الحسيني أن لا يجب أن يظن أي ظالم بعد عمل أي عملية دنيئة مثل هذه أنها ستمر مرور الكرام سواء داعش أو أي جماعة فرعية تحت عباءة هذه الأفكار .

أوضح الحسيني أن هؤلاء الظلمة يتسموا بالغباء لأنهم لا يتعلموا من الدرس ؛ ولكنها تبدو كما يطلق المصريين أنها طلوع الروح لهذه الجماعات فيبادروا بعمل هذا العمل الدنيء ليعيدوا للأذهان أن هناك تنظيم يستطيع الوقوف أمام الدولة ؛ أو لزعزعه الثقة في أن سيناء خالية من الإرهاب .

أشار الحسيني إلى أن هذه العملية لهز الثقة في المشاريع التي على أرض سيناء بمئات المليارات أو الثقة في أن البلد أمن للسياح ؛ مضيفا أن رغم أنف الكائدين سيناء على خريطة الاستثمار العالمي الهام وليست فقط لأجل أهالينا في سيناء بل نقطة جذب استثمار عالمي .