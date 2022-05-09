جمال علام يوضح أسباب عدم تواجد حازم إمام في مؤتمر تقديم إيهاب جلال

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، أسباب عدم تواجد حازم إمام عضو اتحاد الكرة خلال مؤتمر تقديم إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لوسائل الإعلام.

وكان اتحاد الكرة قدّم إيهاب جلال أمام وسائل الإعلام، ليقود منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بدلاً من البرتغالي كارلوس كيروش والذي رحل مؤخرًا.

وقال علام خلال ظهوره عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد، :"كان يوجد خلافاً على مَن يقود المنتخب سواء كان مدرب وطني أو أجنبي".

وأضاف :"محمد بركات أعلن ذلك حتى تم الاستقرار على تولي إيهاب جلال لقيادة المنتخب، وأصبح القرار ملزم على الجميع، والآن علينا أن ندعم إيهاب جلال ونسانده".

وعن أسباب عدم ظهور حازم إمام خلال المؤتمر الصحفي، رد علام :"حازم إمام كان يرتدي ملابس (كاجوال) والجميع في المؤتمر الصحفي كان يرتدون (فورمال)".

وواصل :"حازم تواجد وجلس مع إيهاب جلال للنقاش معه حول عدة أمور تخص المنتخب المصري".

وتحدث علام عن الجهاز الفني المساعد لإيهاب جلال، كاشفاً أن اتحاد الكرة لم يستقر على المنسق العام للمنتخب المصري.

وأنهى :"اتحاد الكرة لم يفرض أي فرد على إيهاب جلال، وهو أبدى استعداده بتواجد محمد شوقي وعصام الحضري في الجهاز".

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا بمواجهتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة المقررة يومي 2 و6 من شهر يونيو المقبل.