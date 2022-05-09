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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ

صدى البلد

أصيب 4 أشخاص بمحافظة كفر الشيخ، بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق عزبة الحارس ميت الديبة التابعة لمركز قلين.

 

وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى قلين المركزي لتلقي العلاج اللازم.
 

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تلقت غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بانقلاب دراجة نارية بطريق عزبة الحارس ميت الديبة التابعة لمركز قلين، وتم  تقديم الاسعافات اللازمة لهم، بمستشفى قلين المركزي.


وتبين إصابة كل من ع.ف ،21سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليسري، وب.ع ،20 سنة،بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليمني، وأ.خ، 20 سنة ،بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وع.ج ،20 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم من قرية ميت الديبة.

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