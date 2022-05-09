رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث سبل التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات.. صور

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في مكتبه بمقر الإدارة العامة للجامعة، الدكتور محمد حنفى مساعد مدير معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وعرض الخطط المستقبلية المستهدفة صالح طلاب وخريجي الجامعة، وتنفيذ دورة تدريبية فى مجال التسويق الإلكتروني والتصميم للعاملين بالبوابة الإلكترونية للجامعة ومهندسي وحدات تكنولوجيا المعلومات بكليات الجامعة المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو أبو هاني، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة والمهندسة تحية إبراهيم، مدير البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ خلال اللقاء، على أهمية تنمية وتطوير مهارات طلاب الجامعة وخريجيها في إطار عمل عام، وخطط تنفيذية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يقدمها المعهد لأبناء الجامعة، مشيداً بالتعاون الدائم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ووجه الشكر للدكتور هبة صالح، عميد معهد تكنولوجيا المعلومات على دعمها المستمر لجامعة كفرالشيخ.

وأوضح «دسوقي» أن مثل هذه الدورات التدريبية تساعد على تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع الفعلي ومتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن وظائف المستقبل تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، والتطور التكنولوجي.