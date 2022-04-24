رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بعيد تحرير سيناء

وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقال في رسالته: “إنه لمن دواعي فخري وسروري أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة كفرالشيخ بأخلص التهاني القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات للقيادة السياسية وقواتنا المسلحة وجميع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء الغالية، بأيدي أبطال قواتنا المسلحة، ذلك اليوم الذي استردت فيه مصر بقية أرض سيناء، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة التاريخية على مصرنا الغالية وشعبنا الوفي بالمزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان من أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في مختلف ربوع مصر”.

كما وجه رئيس الجامعة التحية والتقدير لشهدائنا الأبرار الذين افتدوا تراب الوطن بأرواحهم الطاهرة وكل رجال قواتنا المسلحة والشرطة البواسل الذين يخوضون أنبل وأشرف المعارك لينعم الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان.