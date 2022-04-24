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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أرض الفيروز تواصل الاحتفال بالعيد القومى وذكرى تحرير سيناء

افتتاح مشروعات بمدينة
افتتاح مشروعات بمدينة بءر العبد

واصلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، الاحتفال بعيدها القومى وذكرى تحرير سيناء، حيث قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، واللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والقيادات التنفيذية ، وأعضاء المجموعة البرلمانية ببئر العبد، بافتتاح مشروع ووضع حجر الأساس لمشروعين آخرين بمركز ومدينة بئر العبد.


وأكد المحافظ ، أن هناك تطور في شتى القطاعات على مستوي مدن المحافظة، لافتا إلى قيام الدولة بتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. 

خدمة القري


وأشار المحافظ، إلى أن المعهد الأزهري بقرية سلمانة، سوف يقوم بخدمة القرية وقرية السادات المجاورة، حيث كان معهد قديم ذو كثافة عالية، وتم احلاله وتجديده لاستيعاب هذه الكثافة. 

ووجه المحافظ، التحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على الدعم المستمر لمحافظة شمال سيناء، وعلي التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية بالمحافطة. 

وأشار المحافظ، إلى أن المدرسة الفكرية سيتم إنشائها علي أحدث الطرز المعمارية، وطبقا للمواصفات، لخدمة مدينة بئر العبد، والقري التابعة، حيث انه لا توجد مدرسة فكرية بنطاق مركز بئر العبد،مؤكدا علي التنسيق مع اليونيسيف لدعم مجموعة الفصول التدريبية بالمدرسة. 

ولفت المحافظ، إلى التوسع في إنشاء المجمعات والمراكز الدينية، لافتا إلى أن مجمع الصفا ببئر العبد، كان مسجدا، ويجري احلاله وتجديده ليكون مجمعا إسلاميا متكاملا. 

وأشار المحافظ ، إلى افتتاح ١٤ مسجدًا  بمختلف مدن المحافظة، بعد احلالها وتجديدها، اضافة الى افتتاح ٦ مساجد اخري بعد صيانتها بكلا من العريش والشيخ زويد، يوم الجمعة الماضية. 

وقام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، والدكتور، عبد المجيد عوده ، مستشار فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والشيخ محسن أبو القاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، ومحمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية، بإفتتاح المعهد الازهري بقرية سلمانة ببئر العبد.

وأكد الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، أن المعهد علي مساحة ٧٠٠٠متر مربع، و بتكلفة ١٢ مليون و٨٠٠ الف جنيه، ، ويتكون من طابقين (ارضي-اول علوي)، وبه ٩ فصول تعليمية وفصلين رياض أطفال، ومعامل، ومصلي ودورات مياه، وغرف للمدرسين والمدرسات وغرفة للزائرة الصحية وقاعات للأنشطة والحاسب الآلي وقاعة للتربية الرياضية وملعب.

كما قام المحافظ يرافقه، اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وغريب حسن، مدير فرع الابنية التعليمية بالمحافطة ، بوضع حجر الأساس للمدرسة الفكرية ببئر العبد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المدرسة علي مساحة ١٠ الاف و١٢٥ مترا مربعا، و بتكلفة ١٢ مليون و٩٠ الف جنيه ، وتضم ٣ طوابق (ارضي - "دورين علوي)، بها ١٣ فصل دراسي (٣ فصول للتهيئة - فصلين للتلمذه-٩ فصول دراسية)، بجانب استراحة للمعلمين، حيث ستقوم بخدمة مدينة بئر العبد والقري التابعة لها.

ووضع المحافظ ، يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم جمعة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، حجر الأساس لمجمع الصفا الإسلامي ببئر العبد.

وأكد مدير الأوقاف علي ان المجمع علي مساحة ٤٤في ٢٢ متر مربع، بتكلفة ٥.٦ مليون جنيه من وزارة الأوقاف، ويضم مصلي للرجال وآخر للسيدات ودورات مياه وميضه، ودار مناسبات مكتب تحفيظ القرآن الكريم، ومستوصف طبي.

شمال سيناء الاحتفال العيد القومي تحرير

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