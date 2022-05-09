الأحد المقبل.. 6 مترجمات واعدات في منتدى ثقافة وإبداع

ينظم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ندوة جديدة ضمن فعاليات "منتدى ثقافة وإبداع" فى السادسة من مساء الأحد المقبل، وذلك بمناسبة صدور كتاب “مختارات من المسرح الصينى الحديث لستة مترجمات واعدات” هن: أسماء مصطفى عيطة، دينا تهامى، سارة عزت، بسمة طارق، رانيا فتحى، ياسمين شورى.

يأتي ذلك فى إطار المشروع الذي تتبناه هيئة قصور الثقافة فى اكتشاف وتقديم جيل من المترجمين الشباب فى كل اللغات.

ويتحدث فى هذه الندوة، الدكتور محسن فرجانى المشرف على هذا الكتاب، والدكتور أنور إبراهيم رئيس تحرير سلسلة آفاق الترجمة، والشاعر والكاتب جرجس شكرى أمين عام النشر، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى.