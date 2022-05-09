عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأحد المقبل.. 6 مترجمات واعدات في منتدى ثقافة وإبداع

صدى البلد

ينظم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ندوة جديدة ضمن فعاليات "منتدى ثقافة وإبداع" فى السادسة من مساء الأحد المقبل، وذلك بمناسبة صدور كتاب “مختارات من المسرح الصينى الحديث لستة مترجمات واعدات” هن: أسماء مصطفى عيطة، دينا تهامى، سارة عزت، بسمة طارق، رانيا فتحى، ياسمين شورى.

 

يأتي ذلك فى إطار المشروع الذي تتبناه هيئة قصور الثقافة فى اكتشاف وتقديم جيل من المترجمين الشباب فى كل اللغات.

 

ويتحدث فى هذه الندوة، الدكتور محسن فرجانى المشرف على هذا الكتاب، والدكتور أنور إبراهيم رئيس تحرير سلسلة آفاق الترجمة، والشاعر والكاتب جرجس شكرى أمين عام النشر، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى.

منتدى ثقافة وإبداع أنور إبراهيم صندوق التنمية الثقافية دار الأوبرا هيئة قصور الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

الذنوب التي لا تغفر بالتوبة .. 3 كبائر احذر الوقوع فيها

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

موضوعات متعلقة

رغم معاناته مع المرض..الكاتب البيروفي الإسباني ماريو فارغاس يوسا يواصل الكتابة

د.أحمد مجاهد: تسجيلات الاختيار 3 عبقرية.. واعتصام المثقفين كان حدثا محوريا قبل 30 يونيو |حوار

هيئة قصور الثقافة تنعى شهداء القوات المسلحة في حادث سيناء الإرهابي

إيناس عبد الدايم: استقبال عروض المتروبوليتان يؤكد انفتاح مصر على ثقافات العالم

29 مايو.. افتتاح معرض استعادي للفنان التشكيلي محمد عبلة

الثلاثاء.. منتدى المستقبل يناقش المجموعة القصصية أبواب مادلين للكاتب أشرف الصباغ

فاروق حسني يهنئ محمد عبلة لحصوله على وسام جوته الألماني

"تحت ظل الرولة".. رواية جديدة للكاتبة مريم الحمادي

ترشيحاتنا

بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يرفض حظر صادرات النفط الروسي

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة ورشاشات وآر بي جي ببحر الرمال الأعظم

تغطية إعلامية متميزة.. محمد موسى يوجه الشكر لأحمد صبري والزملاء بموقع صدى البلد

باريس تدين قرار طالبان إلزام النساء بارتداء النقاب

كيف تصل العبادة للقبول والتمام؟.. 3 أمور لا تغفلها

فيفا يؤيد قرار إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على شكلها ومناطق ظهورها| "سمكة الأرنب" ترعب المواطنين وتتسبب في تسمم أسرة كاملة

زيلينسكي يمنح وسام الشرف الأوكراني لـ كلب |شاهد

«قارئ القرآن لا يهان».. لماذا رفض الشيخ محمد رفعت تكفل أمراء بعلاجه من سرطان الحنجرة؟

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

فيديو

اوعى تبيع.. رابطة تجار السيارات تقدم نصائح ذهبية للمواطنين "فيديوجراف"

الأشد فتكا بالعالم.. الصحة تحذر من صيدها: سم سمكة الأرنب يؤدي للوفاة

انقسام خطير.. أزمة جديدة تواجه رئيس الوزراء الإثيوبي

مش عاوزة أتصور.. حقيقة ظهور شمس البارودي في مطعم بإمبابة |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ