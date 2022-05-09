هوايتها زيارة المقابر.. نانسي صلاح تفتح قلبها لـ الستات ميعرفوش يكدبوا.. فيديو

تحدثت الفنانة نانسي صلاح عن دورها في مسلسل يوتيرن، قائلة: "أنا كنت بتخانق مع شخصية أميرة ،لأن كل حاجة فيها مش فيا، وكانت شخصية جاحدة جداً".

وأضافت نانسي صلاح أثناء استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة"سي بي سي"، قائلة: " وأنا بقرأ ورق تحضير الدور،كنت بقول يالهوي ،هو في ناس كده، وتدريج الشخصية كان صعب جداً،لأن المفروض أن الناس تشوفها شخصية عادية وبعدين يحسوا أنها مش عادية،و بعدين يتكشف شرها".

وأوضحت الفنانة نانسي صلاح تفاصيل التعامل بينها و بين سامح عبدالعزيز خطيبها السابق ،قائلة:" هو شافني في فرح، و خطبني بعدها بأقل من شهر، و محصلش نصيب، و نهاية العلاقة كانت لطيفة جداً".

وتابعت: "لما كنا مخطوبين أتعرض عليا ثلاث أعمال إخراج سامح عبدالعزيز ورفضتهم،عشان ميتقالش خطيبته، لأني طلعت بتعبي، وأنا كده كده هوصل ، فمبحبش أدي فرصة لحد يتكلم عليا بحاجه مش فيا".