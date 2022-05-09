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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

الصين
الصين

اصطبغت السماء في الصين بـ لون الدم فاجأة في ظاهرة غامضة أثارت رعب السكان في مدينة تشوشان، وفقًا لصور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تداول رواد مواقع التواصل الصينية مقاطع فيديو وصور تم تصويرها في مدينة تشوشان الساحلية المجاورة لشنجهاي في الصين توثق ظاهرة غريبة تحولت فيها السماء للون الأحمر الدموي السماء تحت طبقات كثيفة من الضباب.

 

أثار تغير لون الأفق حالة من الذعر بين السكان الذين سجلوا الظاهرة من منازلهم وشرفاتهم وشوارعهم.

 

 

وقد أفادت التقارير أن السماء المليئة بالدماء كانت الأبرز من الميناء، مما أثار مخاوف من اندلاع حريق هائل.

 

سبب ظاهرة السماء الحمراء

وأشار المستخدمون على مواقع التواصل الصينية "بو"، و"سينا"، إلى أن السماء الحمراء تعني فألًا سيئًا يهدد بعودة تفشي جائحة كورونا في البلاد.

 

بحسب «Global Times»، أوضح الموظفون في مكتب Zhoushan للأرصاد الجوية: "عندما تكون الظروف الجوية جيدة، فإن المزيد من المياه في الغلاف الجوي تشكل رذاذًا ينكسر وينثر ضوء قوارب الصيد ويخلق السماء الحمراء التي يراها الجمهور".

 

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية نقلاً عن شركة China Aquatic Products Zhoushan Marine Fisheries Co، ربما تكون الإضاءة قد أتت من قارب صيد كان يحصد سمك الصوري في المحيط الهادئ.

 

فيما قال الباحثون Live Science بأن العواصف المغناطيسية الأرضية، التي تسببها الانفجارات الشمسية التي تضرب الغلاف المغناطيسي للأرض، ربما تكون قد تسببت في هذا الحدث.

 

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