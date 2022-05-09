توقفت كل أجهزة جسمها.. محامي أسرة مارينا صلاح يكشف تفاصيل الوفاة

كشف فريد جلال محامي أسرة ضحية الخطأ الطبي مارينا صلاح، تفاصيل واقعة وفاة مارينا صلاح بعد إجراء عملية في إحدى مستشفيات العيون الشهيرة الخاصة.

وقال فريد جلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن إنه زوج مارينا صلاح أجرى معى مكالمة هاتفية وهو يصرخ زوجتى تموت، وذهبت لزوج مارينا وجدته في الشارع منهار أمام المستشفى ويصرخ الحقوني زوجتي بتموت.

وأضاف فريد جلال محامي أسرة ضحية الخطأ الطبي مارينا صلاح، أن مارينا صلاح توفيت إثر مضاعفات طبية تعرضت لها أثناء اشعة صبغة على عينها.

وتابع فريد جلال محامي أسرة ضحية الخطأ الطبي مارينا صلاح، أن المستشفى لا يوجد بها غرفة عناية مركزة وغير مجهزة، لافتا إلى أن مارينا ظلت على أجهزة التنفس الصناعي بعد أن أصيب وذهبت إلى مستشفى آخر.

وأكمل فريد جلال محامي أسرة ضحية الخطأ الطبي مارينا صلاح، أن المستشفى المتسبب في مرضها نتيجة عدم عمل اختبار حساسية لها قبل الأشعة، لافتا إلى أن مارينا توقفت كل أجهزة جسمها بعد خروجها من المستشفى الأولى.

وأردف أن المستشفى رفضت اعطائي تقرير عن حالة المتوفاة مارينا صلاح، وكل المسئولين في المستشفى اختفوا بعد الوفاة.

