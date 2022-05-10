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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج

الأبراج
الأبراج

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح إنه بانتظار مولود اليوم 10 مايو سنة مميزة تشكل طالعا مهما جدا ويتحدث عن حظ مفاجئ يغمرك كما يزودك بمعنويات تجعلك تثق بقدرك بشكل فعال ترتفع المعنويات وتتاح امامك فرص استثنائية للتعبير عن الذات.

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 9-5-2022

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نشرة المرأة .. حظك اليوم ونصيحة الأبراج.. أسباب خفية لزيادة الوزن المفاجئ عند النساء

مولود اليوم الثلاثاء 10 مايو من برج الثور

تتمتع مولودة اليوم من برج الثور بمهارة كبيرة في المسائل المالية والوظائف الإدارية والتنفيذية، فهي قاسية على نفسها في العمل، لكنها تعمل بحزم ولا تهمل فيه، وهي مرهفة الإحساس، ومرحة تجذب القلوب إليها بسهولة، اجتماعية بطبعها، صديقة وفية مخلصة، في بعض الأحيان تكون فوضوية ومشاكسة وفي أحيان أخرى تكون رزينة وهادئة، طفولتها تبقى مطبوعة في ذاكرتها وتترك أثراً واضحاً في تصرفاتها، لا ترضى بديلاً عن الحب فإذا أحبت تحب بصدق وللأبد فهي أكثر غموضاً في علاقات.

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