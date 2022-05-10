فرح الديباني: علمت باختياري لإحياء حفل فوز ماكرون في الانتخابات قبلها بيوم

كشفت السوبرانو المصرية فرح الديباني كواليس إحياء حفل فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية في فرنسا .

وقالت فرح الديباني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" سعيدة بردود الفعل حول مشاركتي في احياء حفل فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ".

وأضافت فرح الديباني :" علمت باختياري لإحياء حفل فوز ماكرون قبلها بيوم واحد فقط ".

وتابعت فرح الديباني :" مازلت مخضوضة حتى الآن بعد مشاركتي في حفل فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ".

وعن تقبيل ماكرون لـ يدها في الحفل، قالت فرح الديباني :" رأيت ما فعله ماكرون على انه توجيه تحية لي على ما قمت به بعد غناء النشيد الوطني الفرنسي".