حتحوت عن بيان الكاف بشأن ملعب نهائي الأبطال: كتب بأيدي مرتعشة.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن قرار الاتحاد الإفريقي بإقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب، افتقد العدالة والمصداقية من جانب الكاف.



وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن بيان الكاف جاء غريبا، ويدعو للريبة، مشددا إن البيان كتب بأيدي مرتعشة، خاصة وأن البيان تحدث أيضا عن العودة لإقامة المباراة بنظام الذهاب والإياب معلقا، من أجل تهدئة الأجواء لاسيما وأن هذا المقترح جاء بطلب من هاني أبوريدة ممثل مصر في الكاف.

وأكد هاني حتحوت، إن الاتحاد الإفريقي قرر إقامة المباراة النهائية على غرار ما يحدث في أوروبا، وكان لزاما على الكاف، اختيار الملعب قبل انطلاق المسابقة وليس الانتظار حتى إقامة مباريات ذهاب الدور نصف النهائي، ومعرفة هوية الفرق المرشحة للنهائي.