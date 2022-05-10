إصابة 7 أشخاص إثر إنقلاب تومناية بزراعي البحيرة

أُصيب 7 أشخاص عقب إنقلاب سيارة تومناية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية البيضا التابعه لمركز ومدينة كفر الدوار.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً يُفيد بإنقلاب سيارة تومناية بطريق القاهرة الأسكندرية الزراعي أمام قرية البيضا التابعه لمركز ومدينة كفر الدوار.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من، محمد سعد عبد العليم " 35 سنه الشرقية " كدمات وجروح متفرقة بالجسم، و سامح عبد الصابر محمود " 31 سنه عزبة الدخل " كدمات وجروح متفرقة بالجسم، و احمد محمد الشناوى " 52 سنه العجمي " كدمات وجروح متفرقة بالجسم، ونورة عبد العزيز فراج " 48 سنه العجمي " كدمات وجروح متفرقة بالجسم.

كما اسفر الحادث عن إصابة، مصطفي احمد محمد " 7 سنوات العجمي " كدمات وجروح متفرقة بالجسم، و احمد شوقي محمد " 40 سنه أبو حمص " كدمات وجروح متفرقة بالجسم، و خميس عبد العزيز عوص " 33 كفر الدوار " جروح متفرقة بالرأس.

تم نقل المصابين إلي مستشفي كفر الدوار، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعه.