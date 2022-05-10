الزمالك يقترب من تجديد عقد أبو جبل وطارق حامد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تجديد إدارة الزمالك مفاوضاتها مع الثنائي طارق حامد ومحمد أبو جبل لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة لتجديد عقديهما مع الفريق.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، فرجاني أبلغ بعض زملائه بين صفوف الزمالك بالعودة إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل وأكد لهم بأنه سينهي موسمه مع الدحيل وسيحصل بعدها على راحة قبل العودة إلى الزمالك والمشاركة في التدريبات.

وأتم شبانة، فرجاني أوضح لزملائه بأنه لديه رغبة قوية في العودة إلى الفريق في الموسم المقبل ومرحب جدًا بالأمر.