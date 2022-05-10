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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة سيلفي.. خالد سليم يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

خالد سليم
خالد سليم

نشر الفنان خالد سليم صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهر خالد سليم، بصورة سيلفي بالأبيض و الأسود مما اثار اعجاب متابعيه  .

 

يذكر أن صناع فيلم "في القلب" انتهوا من تصوير المشاهد المتبقية من العمل، وسادت حالة من السعادة بين كل فريق العمل احتفالا بنهاية التصوير.

 

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومنة فضالي وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني للمنتج إبراهيم إسحق وإخراج مرقس عادل.

خالد سليم التواصل الاجتماعي انستجرام النجوم احتفال فيلم

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